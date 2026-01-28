Opasno nevreme stiže u region! Prete obilne padavine i oluje sa grmljavinom: Evo gde već veje i sneg.

U ovom času sve više jača snažan ciklon iznad centralnog Mediterana.

U sklopu njega snažan oblačni sistem zahvatio je oblast Jaddrana i zapad i severozapad Balkana i donosi kišu i pljuskove. Padavine su najobilnije na zapadu Hrvatske, u Dalmaciji, na jugozapadu Hercegovine i u oblasti Jadrana. Jaka kiša pada i širom Slovenije. Istovremeno, na planinama Slovenije i višim planinama Hercegovine veje sneg. Padavine će se intenzivirati tokom večeri. U toku večeri veoma obilna kiša padaće u svim ovim predelima, dok se obilni pljuskovi sa