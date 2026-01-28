Srbija jača energetske rezerve: Evo kada počinje punjenje novih rezervoara u Smederevu

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Srbija jača energetske rezerve: Evo kada počinje punjenje novih rezervoara u Smederevu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da očekuje da u petak počne prvo punjenje četiri nova rezervoara za naftne derivate od ukupno planiranih šest u Smederevu, čime Srbija dodatno jača energetsku sigurnost.

Ona je za TV K1 podsetila da su četiri rezervoara nafte u Smederevu dobila dozvolu za probni rad 31. decembra 2025 i navela da se očekuje da preostala dva budu završena do 15. februara nakon okončanja kompletne tehničke i bezbednosne dokumentacije. - Ja ću posetiti rezervoare jer sam ih posetila i dok je izgradnja bila u toku, ali ne i otkad su završeni i pušteni u probni rad. Imaćemo ih ukupno šest, zavrišićemo ih sve do 15. februara - rekla je Đedović Handanović.
