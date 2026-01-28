Siner zakazao susret sa Novakom u polufinalu Australijan opena

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Siner zakazao susret sa Novakom u polufinalu Australijan opena

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u polufinalu Australijan opena igraće protiv Janika Sinera, prvog tenisera sveta, nakon što je Italijan savladao Bena Šeltona rezultatom 6:3, 6:4, 6:4.

Posle dva i po sata Janik Siner slomio je ne tako silan otpor Bena Šeltona i plasirao se u polufinalu Australijan opena. Nije Amerikanac uspeo da zapreti prvom na svetu iako je meč otvorio brejk loptom. Imao je Šelton svoje šanse, ali nijednu nije iskoristio. Sa druge strane, Siner je koristio svaku priliku da oduzme protivnikov servis gem i napravio je u svakom setu po jedan brejk, što je bilo sasvim dovoljno da bez velikih problema dođe do pobede. Samo na
