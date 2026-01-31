U TOK-u saslušanje Radeta Spasojevića, SNS odbornika uhapšenog zbog afere „Konjuh“

U Tužilaštvu za organizovani kriminal u toku su saslušanja odbornika SNS-a u Kruševcu Radeta Spasojevića, njegovog sina i još jedne osobe, koji su uhapšeni prilikom zaplene pet tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca, saznaje N1.

Oni će danas imati priliku da kao osumnjičeni iznesu odbrane pred tužiocem, a uhapšeni u četvrtak 29. januara u akciji Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, a po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal i tom prilikom zaplenjena je najveća količina droge u Srbiji, piše N1. Ova organizovana kriminalna grupa skladištila je marihuanu u prostorijama firme Florakom odakle je dalje distribuirana u Beograd radi prodaje. Osim marihuane spakovane za