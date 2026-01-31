Masovna pucnjava za vreme parade u SAD: Povređeno najmanje šest osoba, među njima i dete (video, foto)

Kurir pre 30 minuta
Masovna pucnjava za vreme parade u SAD: Povređeno najmanje šest osoba, među njima i dete (video, foto)

Tokom parade Mardi Gra u Klintonu u Luizijani došlo je do pucnjave, a prema nezvaničnim informacijama povređeno je najmanje šest osoba među kojima i jedno dete.

Šestoro ljudi, uključujući jedno dete, povređeno je u pucnjavi tokom parade Mardi Gra u Luizijani, saopštili su zvaničnici. Pucnjava se dogodila ispred sudnice okruga Ist Felisijana u gradu Klinton. Prema pisanju američkih medija, jedno dete je u kritičnom stanju. Portal WBRZ je preneo da policija trenutno traga za vozilom u vezi sa pucnjavom i da je jedan osumnjičeni u pritvoru. Policija Klintona i kancelarija šerifa okruga Ist Felisijana rekli su za Foks njuz
