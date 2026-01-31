Nole na korak od ispisivanja nove istorije tenisa: Evo gde možete uživo pratiti prenos meča Đoković - Alkaraz u finalu AO

Novak Đoković je napravio senzaciju, ako to i sme tako da se kaže, savladavši Janika Sinera u polufinalu sa 3:2, dok je Karlos Alkaraz istim rezultatom dobio Aleksandera Zvereva.

A sada sledi - pravi teniski spektakl! Biće ovo 114. finale za Srbina i prilika za 11. trofej u Melbunu. Ogranizatori su se potrudili da termin odgovara i domaćim, kao i navijačima u Evropi. Tako će Srbin i Španac na teren u 19.30 po lokalnom, odnosno, 09.30 časova po srednjoevropskom vremenu. Televizijski prenos meča obezbeđen je na Eurosportu, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Novak je na trijumf od 25. grend slema u karijeri, a igra prvo