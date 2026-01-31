Partizan ovako do Svetog Nikole ne bi dao gol! Bezidejni crno-beli kiksnuli već na startu prolećnog dela, titula se ovako ne osvaja! Zvižduci u Humskoj!

Od najnovijeg Hronološki Bez pobednika u Humskoj - 0:0.

Mogu li crno-beli do pobede? Nekoliko odličnih prilika za Partizan u finišu, ali bilo je kasno... Anemični Partizan juri gol! Arijibi je pogodio prečku i umalo šokirao sve u Humskoj! Navijači nezadovoljni igrom Partizana. Napada Partizan, ali uzalud... I dalje je bez prave šanse u nastavku - 0:0. Partizan sa Izraelcem od starta u nastavku Bez golova u Humskoj, nekoliko dobrih šansi za Partizan i crveni karton za vezistu Radničkog Frenka Kanutea. Neoprezno je