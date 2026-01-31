Petković: Nepriznavanje rezultata Srpske liste nastavak protivpravnih odluka Prištine na štetu Srba

Newsmax Balkans pre 6 sati  |  Newsmax Balkans
Petković: Nepriznavanje rezultata Srpske liste nastavak protivpravnih odluka Prištine na štetu Srba

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da odlukom Centralne izborne komisije u Prištini da ne prizna izborni rezultat Srpskoj listi, Aljbin Kurti nastavlja sa protivpravnim odlukama na štetu srpskog naroda.

"Odluka da članovi Samoopredeljenja u tzv. CIK ne priznaju izborni rezultat Srpskoj listi udar je na stranku koja se jedina iskreno bori za prava srpskog naroda i pokušaj da se poništi volja skoro 43.000 Srba koji su glasali za Srpsku listu", istakao je Petković u objavi na društvenoj mreži Iks. Dodao je da Kurtiju ne smeta Nenad Rašić, čiji rezultati za CIK nisu sporni i koga je, kako je ukazao, ponovo, na prevaru i uz albanske glasove, ugurao u parlament. "
Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaAljbin KurtiPrištinaSrpska lista

