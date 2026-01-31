Ukrajina i NATO su se dogovorili o ključnim prioritetima saradnje

KIJEV - Ukrajina i NATO su se dogovorili o ključnim prioritetima za saradnju, uključujući jačanje protivvazdušne odbrane, razvoj protivvazdušnog raketnog sistema Patriot, višenamenskih aviona F-16 i artiljerijsko-raketnog sistema HIMARS, kao i zajednički rad na tehnološkoj superiornosti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ukrajine.

Sastanku dve delegacije su prisustvovali ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov, viši predstavnik NATO-a u Ukrajini Patrik Tarner i general-potpukovnik Kertis Bazard, komandant Specijalne misije NATO-a za bezbednosnu pomoć i obuku za Ukrajinu i komandant Grupe za bezbednosnu pomoć-Ukrajina (NSATU/SAG-U). Fedorov je zahvalio Alijansi na doslednoj podršci i efikasnoj koordinaciji ključne odbrambene pomoći, posebno u okviru inicijative PURL koju predvodi NATO,