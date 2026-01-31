Liverpul konačno dočekao prvu pobedu u Premijer ligi u 2026. godini, Virc i Ekitike blistali protiv Njukasla

Fudbaleri Liverpula konačno su slavili u Premijer ligi.

Na "Enfildu" su savladali Njukasl rezultatom 3:1. Proigrao je konačno i Florijan Virc. Nemački kreativac pronašao je svoje mesto u timu i bio je najbolji igrač utakmice. "Namestio" je prvi gol Ekitikeu, a onda je i on bio strelac u 67. minutu za overu pobede "Redsa". Ponovo je počelo sporo za domaćina. Njukasl je kaznio propuštene prilike domaćih, Gordon je u 36. minutu "Svrakama" doneo prednost. Ipak, do kraja prvog poluvremena zablistao je Ugo Ekitike. Francuski