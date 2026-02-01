Studenti u blokadi šetnjom obeležili Dan grada i 15 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu (foto)

Komemorativna šetnja organizovana je od Mosta slobode do Železničke stanice.

Na kraju komemorativne šetnje okupljeni su zapalili sveće ispred Železničke stanice Na poziv studenata Novosadskog univerziteta, danas je komemorativnom šetnjom obeležen Dan grada i 15 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici. Okupljeni su se prošetali od Mosta slobode do Železničke stanice gde su odali 17-minutnu poštu za 16 stradalih u padu nadstrešnice 1. novembra 2024. godine, kao i za nedavno preminulog novosadskog bajkera Kostu Dubljevića. Okupljeni