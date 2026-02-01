(UŽIVO): Đoković – Alkaraz, Španac uzvraća istom merom i izjednačuje rezultat

Srpski teniser Novak Đoković igra finale Australijan opena protiv prvog tenisera sveta Karlosa Alkaraza.

II set (2:6) 2:6 Alkaraz osvaja set istim rezultat kao Đoković prethodni. 2:5 Preokrenuo se momentum meča, Alkaraz će servirati za izjednačenje. 2:4 Odlično je odservirao momak iz Mursije i održava prednost brejka. 2:3 Siguran servis gem Đokovića. 1:3 Imao je šansu osvajač 10 titula u Melburnu da momentalno vrati brejk, ali je poslao forhend u aut i Alkaraz povećava prednost. 1:2 Loš volej je odigrao Novak i Alkaraz pravi brejk. 1:1 Sigurno dolazi do izjednačenja