Ledeni armagedon paralisao Ameriku: Zabeleženo čak -32 stepena Najmanje 87 mrtvih, bez struje 174.000 domaćinstava i preduzeća, meteorolozi upozoravaju – najgore tek dolazi

Dnevnik pre 2 sata
Ledeni armagedon paralisao Ameriku: Zabeleženo čak -32 stepena Najmanje 87 mrtvih, bez struje 174.000 domaćinstava i…

Najmanje 87 ljudi poginulo je do sada u snežnoj oluji koja je pogodila Sjedinjene Američke Države, od Teksasa do Nju Džerzija, objavio je CBS.

Uzroci smrti uključuju hipotermiju, trovanje ugljen-monoksidom i nesreće, dok je oluja donela obilne snežne padavine i ledene temperature istočnoj obali SAD. Vremenski uslovi slični mećavi u subotu su zahvatili jugoistok i veći deo istočne obale, dok su desetine hiljada domaćinstava i preduzeća ostale bez struje nakon prošlonedeljne ledene oluje, koja je takođe bila povezana sa velikim brojem smrtnih slučajeva. A post shared by The Weather Channel (@weatherchannel)
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Snežna oluja seje smrt, stradalo 87 ljudi, hiljade kuća bez struje: Najgore tek dolazi, ovo su najniže temperature poslednjih…

Snežna oluja seje smrt, stradalo 87 ljudi, hiljade kuća bez struje: Najgore tek dolazi, ovo su najniže temperature poslednjih decenija u Americi (foto/video)

Kurir pre 15 minuta
Posledice nezapamćene snežne oluje u SAD: Najmanje 87 poginulih, stotine hiljada domova bilo bez struje

Posledice nezapamćene snežne oluje u SAD: Najmanje 87 poginulih, stotine hiljada domova bilo bez struje

Euronews pre 1 sat
Skoro 90 osoba poginulo u snežnoj oluji koja je pogodila istočnu obalu SAD

Skoro 90 osoba poginulo u snežnoj oluji koja je pogodila istočnu obalu SAD

RTV pre 2 sata
Snežna oluja odnela 87 žrtava, gradovi bez struje! Tek sledi pakao u februaru - najniže temperature u poslednjih nekoliko…

Snežna oluja odnela 87 žrtava, gradovi bez struje! Tek sledi pakao u februaru - najniže temperature u poslednjih nekoliko decenija u Americi

Blic pre 2 sata
Skoro 90 osoba umrlo od posledica snežne oluje u SAD

Skoro 90 osoba umrlo od posledica snežne oluje u SAD

RTS pre 2 sata
Stradalo 87 osoba, u Virdžiniji minus 32 stepena: Snežna oluja na istoku SAD ne popušta, ledeno i narednih dana

Stradalo 87 osoba, u Virdžiniji minus 32 stepena: Snežna oluja na istoku SAD ne popušta, ledeno i narednih dana

Newsmax Balkans pre 2 sata
Snežna oluja nosi živote; Amerikanci broje mrtve FOTO/VIDEO

Snežna oluja nosi živote; Amerikanci broje mrtve FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Najhladnija noć ove zime u Moskvi: Temperature pale do -21 stepen

Najhladnija noć ove zime u Moskvi: Temperature pale do -21 stepen

RTV pre 5 minuta
Hamnei: Ako SAD započne rat, to će biti regionalni rat; Vitaker: Iran mora da odustane od nuklearnog programa

Hamnei: Ako SAD započne rat, to će biti regionalni rat; Vitaker: Iran mora da odustane od nuklearnog programa

RTV pre 15 minuta
Peskov: Evropa je vlast predala populistima

Peskov: Evropa je vlast predala populistima

Sputnik pre 10 minuta
Zbog suđenja za silovanje norveška kraljevska porodica pod pritiskom javnosti - glasaće se o ukidanju monarhije

Zbog suđenja za silovanje norveška kraljevska porodica pod pritiskom javnosti - glasaće se o ukidanju monarhije

N1 Info pre 15 minuta
"Ako ovo urade, kreće regionalni rat" Zapaljiva izjava vrhovnog vođe Irana dok tenzije bukte: Evo šta poručuje Trampu i SAD

"Ako ovo urade, kreće regionalni rat" Zapaljiva izjava vrhovnog vođe Irana dok tenzije bukte: Evo šta poručuje Trampu i SAD

Blic pre 5 minuta