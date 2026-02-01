Ledeni armagedon paralisao Ameriku: Zabeleženo čak -32 stepena Najmanje 87 mrtvih, bez struje 174.000 domaćinstava i preduzeća, meteorolozi upozoravaju – najgore tek dolazi

Najmanje 87 ljudi poginulo je do sada u snežnoj oluji koja je pogodila Sjedinjene Američke Države, od Teksasa do Nju Džerzija, objavio je CBS.

Uzroci smrti uključuju hipotermiju, trovanje ugljen-monoksidom i nesreće, dok je oluja donela obilne snežne padavine i ledene temperature istočnoj obali SAD. Vremenski uslovi slični mećavi u subotu su zahvatili jugoistok i veći deo istočne obale, dok su desetine hiljada domaćinstava i preduzeća ostale bez struje nakon prošlonedeljne ledene oluje, koja je takođe bila povezana sa velikim brojem smrtnih slučajeva. A post shared by The Weather Channel (@weatherchannel)