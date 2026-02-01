Od danas nove osnovice dnevne i mesečne naknade za slučaj nezaposlenosti

Nezaposleni u Srbiji koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu od danas će dobijati izmenjene iznose pomoći sa biroa, jer je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) početkom ove godine uskladila iznose osnovice dnevne i mesečne novčane naknade za slučaj nezaposlenosti sa godišnjom inflacijom od 2,7 odsto.

Novi, izmenjeni iznosi važe za nezaposlene koji pravo na novčanu naknadu stiču od februara, ali i za one koji ovu pomoć već primaju. Nakon usklađivanja, najniža bruto novčana naknada za slučaj nezaposlenosti je 33.745 dinara, što je povećanje za 887 dinara, dok je najniža neto novčana naknada 22.170,47 dinara i za 582,76 dinara viša je nego 2025. Najviša bruto novčana naknada iznosi 78.226 dinara i za 2.057 dinara je viša, dok je najviša neto novčana naknada