"Američki brodovi su na dva dana udaljeni!" Trampovo potencijalno poslednje upozorenje Hamneju (video)

Predsednik Amerike Donald Tramp izdao je upozorenje Iranu, povodom najnovijih pretnji regionalnim ratom koje su stigle iz Teherana. "Naši najbolji brodovi su tamo, na dva dana udaljeni (od Irana).

Iranski vrhovni vođa (Ali Hamnei) kaže da bće ilo koji napad na Iran da izazove regionalni rat. Nadam se da ćemo postići rešenje. Ali, ukoliko se to ne desi, videćemo da li je bio u pravu ili ne", rekao je Tramp. Iranska strana poručila je danas da je spremna za dijalog. "Iran razgovara sa nama, videćemo da li može nešto da se uradi. Ukoliko postignemo zadovoljavajuće rešenje kroz pregovore, u kojem nema nuklearnog oružja, sigurno je bolji takav put", istakao je