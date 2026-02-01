Monarhisti: Muzika Tomspona sa štanda Aleksanda Vučića ne iznenađuje

N1 Info pre 30 minuta  |  N1 Beograd
Savez Monarhisti osudio je jučerašnje puštanje muzike hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona sa štanda SNS u Beogradu, ocenjujući taj događaj kao još jedan primer političkog licemerja vlasti.

U saopštenju se navodi da je, prema oceni MONARHISTA, reč o izvođaču koji je u javnosti poznat po pesmama i nastupima u kojima se veličaju zločini nad Srbima, te da je puštanje takve muzike u prestonici Srbije nedopustivo. Podsetimo, štandovi SNS su juče bili postavljeni u Beogradu i Novom Sadu, a studenti FON-a u blokadi su juče rekli da su simpatizeri vlasti napali studente i građane zborova. A post shared by Zbor Podavalskih Naselja (@zbor_podavalskih_naselja)
