Na današnji dan, 1. februar: Više desetina hiljada ljudi iz čitave Srbije okupilo se na blokadama novosadskih mostova
N1 Info pre 4 sati | Beta
Na današnji dan, dogodilo se: 1650. Francuski filozof, matematičar i fizičar Rene Dekart (Descartes) umro je u Stokholmu, gde je boravio na poziv kraljice Kristine. Odbacivši svaku dogmu ili doktrinarnost učenja, Dekart je četiri osnovna pravila mišljenja izneo u čuvenom delu "Rasprava o metodi". Smatra se začetnikom moderne filozofije racionalizma. 1748. Ukazom carice Marije Terezije (Maria Theresia), Novi Sad je dobio status slobodnog kraljevskog grada u okviru