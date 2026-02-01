U Novom Sadu obeležavanje 15 meseci od pada nadstrešnice - šetnja do železničke stanice

N1 Info pre 21 minuta  |  Lea Apro
U Novom Sadu obeležavanje 15 meseci od pada nadstrešnice - šetnja do železničke stanice

Građani su se na poziv novosadskih studenata okupili u 10 časova ispred Mosta slobode u Novom Sadu, kako bi obeležili 15 meseci od pada nadstrešnice.

Kolona građana i studenata je u 10.15 sati krenula desnom stranom Bulevara oslobođenja do Železničke stanice, gde će u 11.52.sati odati poštu stradalima i nedavno prrminulom novodadskom bajkeru Kosti Dubljeviću. N1/Lea Apro N1/Lea Apro N1/Lea Apro N1/Lea Apro N1/Lea Apro Lea Apro Lea Apro Lea Apro Lea Apro Saobraćajna policija obezbeđuje skup. Podsetimo, pre tačno godinu dana, na dan grada Novog Sada održan je veliki protest pod nazivom „1.2. na 3 mosta!“ na kojem
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studenti i građani u Novom Sadu u koloni obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Studenti i građani u Novom Sadu u koloni obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Insajder pre 10 minuta
Studenti i građani u Novom Sadu obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Studenti i građani u Novom Sadu obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Danas pre 16 minuta
VIDEO: Novosađani u protestnoj šetnji povodom 15 meseci od pada nadstrešnice

VIDEO: Novosađani u protestnoj šetnji povodom 15 meseci od pada nadstrešnice

Radio 021 pre 26 minuta
U Novom Sadu se obeležava 15 meseci od pada nadstrešnice

U Novom Sadu se obeležava 15 meseci od pada nadstrešnice

Vreme pre 35 minuta
U Novom Sadu se obeleževa 15 meseci od pada nadstrešnice

U Novom Sadu se obeleževa 15 meseci od pada nadstrešnice

Vreme pre 40 minuta
Novosađani šetnjom obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Novosađani šetnjom obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Nedeljnik pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Politika, najnovije vesti »

U Novom Sadu obeležavanje 15 meseci od pada nadstrešnice - šetnja do železničke stanice

U Novom Sadu obeležavanje 15 meseci od pada nadstrešnice - šetnja do železničke stanice

N1 Info pre 21 minuta
Studenti i građani u Novom Sadu u koloni obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Studenti i građani u Novom Sadu u koloni obeležavaju 15 meseci od pada nadstrešnice

Insajder pre 10 minuta
Vujić: Ne isključujem mogućnost kompletnog ponavljanja tužilačkih izbora

Vujić: Ne isključujem mogućnost kompletnog ponavljanja tužilačkih izbora

Insajder pre 5 minuta
Vujić: Ne isključujem mogućnost kompletnog ponavljanja tužilačkih izbora

Vujić: Ne isključujem mogućnost kompletnog ponavljanja tužilačkih izbora

RTV pre 16 minuta
Aleksić u Leskovcu: Poljoprivreda u Srbiji godinama stagnira, a sela se prazne

Aleksić u Leskovcu: Poljoprivreda u Srbiji godinama stagnira, a sela se prazne

Jugmedia pre 21 minuta