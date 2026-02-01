Iran proglasio evropske vojske terorističkim grupama kao odgovor na potez EU

Nedeljnik pre 1 sat
Iran proglasio evropske vojske terorističkim grupama kao odgovor na potez EU

Iran je proglasio vojske evropskih zemalja terorističkim grupama, rekao je danas predsednik parlamenta, navodeći da je to uzvratna mera posle odluke Evropske unije da proglasi Islamsku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom.

Predsednik parlamenta Mohamad Bager Kalibaf rekao je danas da se po zakonu njegove zemlje, kontramerama protiv proglasa Islamske revolucionarne garde terorističkom organizacijom, vojske evropskih zemalja smatraju terorističkim grupama, prenosi Al Arabija na engleskom. EU je, u četvrtak, Revolucionarnu gardu Irana uvrstila na listu terorističkih organizacija. „U pokušaju da pogode Revolucionarnu gardu… Evropljani su sebi pucali u nogu i još jednom doneli odluku koja
