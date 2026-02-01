Finale Australijan opena: Đoković protiv Alkaraza za 25. grend slem trofej

Finale Australijan opena, prvog grend slem turnira u sezoni između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Karlosa Alkaraza, počelo je u 9.45 časova na Rod Lejver areni u Melburnu.

Đoković je trenutno četvrti teniser sveta, dok se Alkaraz nalazi na prvom mestu ATP liste. Đoković i Alkaraz su odigrali devet međusobnih mečeva u karijeri, a Srbin vodi 5:4 u pobedama. Srpski teniser je u polufinalu turnira u Melburnu pobedio Italijana Janika Sinera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, dok je Španac bio bolji od Nemca Aleksandra Zvereva 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Finale u Melburnu sa tribina prati nekadašnji španski teniser Rafael Nadal. Na