Upozorenje RHMZ na nizak vodostaj na Dunavu, tokom dana očekuju se snežne padavine

Vreme u Srbiji danas će biti oblačno i hladno, posle podne i uveče sa susnežicom i slabim snegom, uz najvišu temperaturu od nula do pet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugu i jugoistoku Srbije tokom celog dana padaće sneg, pa se očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno sa udarima olujne jačine. Početkom sledeće sedmice najavljeno je delimično razvedravanje uz jutarnji mraz. Ledeni dani od 1. do 3. februara očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj krajini sa dnevnim temperaturama od minus dva do