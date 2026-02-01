Poruka Đokovića građanima Srbije: Pravda i istina uvek pobede, neka istraju

Ozon press pre 3 sata
Poruka Đokovića građanima Srbije: Pravda i istina uvek pobede, neka istraju

Novak Đoković nije uspeo da osovji svoj 25. grend slem nakon što je izgubio finale Australijan opena.

Prvi poraz u meču za titulu mu je naneo Karlos Alkaraz rezultatom 2:6, 6.2, 6:3, 7:5. Srpski as je tako ostao na 24 grend slema, pa će šansu tražiti na nekim od sledećih turnira. Novak je pričao o mnogo čemu, ali je najmoćnije reči ostavio za kraj. View this post on Instagram „Poruka za naše ljude u Srbiji: Pravda i istina uvek pobede. Neka istraju!“, rekao je Novak aludirajući na borbu studenata i velikog broja ljudi protiv režima Aleksandra Vučića. Nije želeo da
