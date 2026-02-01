Partizan savladao Kluž

Politika pre 56 minuta
Partizan savladao Kluž

„Crno-beli” su nastavili uspešan niz u regionalnom takmičenju 90:79 (25:23, 27:15, 20:19, 18:22) pobedom nad rumunskom ekipom

Košarkaši Partizana uspešno su prebrodili izazov 17. kola ABA lige, jer su stigli do trijumfa nad Klužom rezultatom 90:79 (25:23, 27:15, 20:19, 18:22) pred domaćom publikom Beogradske arene. Igra „crno-belih” možda nije bila dominanta kroz čitavu partiju, ali je ekipa zato šutirala fenomenalno iz igre. Kada su u pitanju pokušaji za dva poena, promašili su svega osam od 27 šuteva, što daje 70 odsto uspešnosti! Nije bilo na odmet ni 11 trojki koje su pogodili, što je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Penjaroja o zgusnutom rasporedu, Radanovu i Vašingtonu: „Ne znam...“

Penjaroja o zgusnutom rasporedu, Radanovu i Vašingtonu: „Ne znam...“

Sputnik pre 6 minuta
Čikago pobedio Majami, Hjuston savladao Dalas

Čikago pobedio Majami, Hjuston savladao Dalas

Politika pre 2 sata
Premalo Jovićevog doprinosa, mnogo problema za Majami: Bulsi bez tri lidera slavili na Floridi!

Premalo Jovićevog doprinosa, mnogo problema za Majami: Bulsi bez tri lidera slavili na Floridi!

Hot sport pre 2 sata
Jović „nevidljiv“ u porazu Majamija

Jović „nevidljiv“ u porazu Majamija

Sputnik pre 2 sata
Bledo izdanje Jovića u porazu Majamija od Bulsa

Bledo izdanje Jovića u porazu Majamija od Bulsa

Sport klub pre 3 sata
Još jedno loše veče Nikole Jovića

Još jedno loše veče Nikole Jovića

B92 pre 3 sata
Jović tih u revanšu: Majami nakon "brejka" dobio svoje kod kuće od desetkovanog Čikaga...

Jović tih u revanšu: Majami nakon "brejka" dobio svoje kod kuće od desetkovanog Čikaga...

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBeogradska ArenaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Finale Australijan opena: Alkaraz izjednačio

Finale Australijan opena: Alkaraz izjednačio

RTV pre 21 minuta
Bocan Harčenko: Pregovori o NIS još nisu završeni,ali idu u pravcu koji svima odgovara

Bocan Harčenko: Pregovori o NIS još nisu završeni,ali idu u pravcu koji svima odgovara

RTV pre 11 minuta
Teniska legenda gleda finale Australijan opena i navija za Alkaraza (FOTO)

Teniska legenda gleda finale Australijan opena i navija za Alkaraza (FOTO)

Danas pre 21 minuta
Finale Australijan opena: Đoković - Alkaraz 1:0 u setovima

Finale Australijan opena: Đoković - Alkaraz 1:0 u setovima

BBC News pre 16 minuta
Alkaraz poravnao u setovima, Đokoviću servis pravio problem

Alkaraz poravnao u setovima, Đokoviću servis pravio problem

RTS pre 21 minuta