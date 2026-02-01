Harčenko: „Pregovori oko NIS nisu gotovi, ima pomaka, imaćete gas i posle marta po najboljoj ceni“

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da „pregovori oko NIS još nisu završeni do kraja, ali ima pomaka i ceo proces ide u pravcu koji svima odgovara, što potvrđuju i izjave srpskih zvaničnika“. „Rekao bih da se trenutni rezultati razgovora u potpunosti poklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije.

I ono što je najvažnije, daju mogućnost za nastavak saradnje na polju energetike i u svakoj drugoj sferi“, rekao je Harčenko, u intervjuu za današnje Večernje novosti. Na pitanje da li odluka OFAK da produži licencu NIS do 20. februara vidi kao signal da bi američka strana mogla dati zeleno svetlo za konačni dogovor o prodaji ruskog udela „Mola“, ili su komplikacije i dalje veoma moguće, rekao je da je „oko ovoga veoma suzdržan“. „Pitanje NIS je veoma komplikovano,