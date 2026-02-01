U Turskoj 16 mrtvih i 30 povređenih u dve saobraćajne nesreće

Šesnaest ljudi je poginulo, a 30 povređeno u dve saobraćajne nesreće u Turskoj, saopštile su danas turske vlasti.

Jedna nesreća, autobuska, dogodila se u Antaliji, velikom turističkom gradu na jugu Turske. „Vozač autobusa nažalost nije preživeo uprkos svim naporima. Devet ljudi je stradalo“, napisao je na društvenim mrežama guverner Antalije Hulusi Sahin. Autobus, koji je prevozio 34 putnika iz Tekirdaga za Antaliju, prevrnuo se danas pre podne u 10.20 po lokalnom vremenu pored autoputa, koji je postao klizav zbog kiše, rekao je guverner i dodao da je 25 ljudi povređeno. Sedam