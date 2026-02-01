U Turskoj 16 mrtvih i 30 povređenih u dve saobraćajne nesreće

Serbian News Media pre 2 sata
U Turskoj 16 mrtvih i 30 povređenih u dve saobraćajne nesreće

Šesnaest ljudi je poginulo, a 30 povređeno u dve saobraćajne nesreće u Turskoj, saopštile su danas turske vlasti.

Jedna nesreća, autobuska, dogodila se u Antaliji, velikom turističkom gradu na jugu Turske. „Vozač autobusa nažalost nije preživeo uprkos svim naporima. Devet ljudi je stradalo“, napisao je na društvenim mrežama guverner Antalije Hulusi Sahin. Autobus, koji je prevozio 34 putnika iz Tekirdaga za Antaliju, prevrnuo se danas pre podne u 10.20 po lokalnom vremenu pored autoputa, koji je postao klizav zbog kiše, rekao je guverner i dodao da je 25 ljudi povređeno. Sedam
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Najmanje 16 osoba stradalo u dve odvojene saobraćajne nesreće u Turskoj, Vučić izrazio saučešće

Najmanje 16 osoba stradalo u dve odvojene saobraćajne nesreće u Turskoj, Vučić izrazio saučešće

RTV pre 2 sata
"Sa tugom sam primio vest..." Vučić uputio saučešće Erdoganu: U dve nesreće poginulo najmanje 16 ljudi

"Sa tugom sam primio vest..." Vučić uputio saučešće Erdoganu: U dve nesreće poginulo najmanje 16 ljudi

Blic pre 3 sata
Vučić uputio saučešće Erdoganu povodom nesreća u Turskoj: "Povređenima želim brz oporavak"

Vučić uputio saučešće Erdoganu povodom nesreća u Turskoj: "Povređenima želim brz oporavak"

Euronews pre 3 sata
Tragedija u Turskoj: Najmanje 16 osoba stradalo u dve odvojene saobraćajne nesreće, pokrenuta istraga

Tragedija u Turskoj: Najmanje 16 osoba stradalo u dve odvojene saobraćajne nesreće, pokrenuta istraga

Blic pre 3 sata
Vučić uputio saučešće Erdoganu: "Sa tugom sam primio vest o saobraćajnim nesrećama u Turskoj"

Vučić uputio saučešće Erdoganu: "Sa tugom sam primio vest o saobraćajnim nesrećama u Turskoj"

Mondo pre 2 sata
U Turskoj 16 mrtvih i više desetina povređeno u dve saobraćajne nesreće

U Turskoj 16 mrtvih i više desetina povređeno u dve saobraćajne nesreće

Newsmax Balkans pre 3 sata
Dve teške saobraćajne nesreće u Turskoj - stradalo najmanje 16 osoba

Dve teške saobraćajne nesreće u Turskoj - stradalo najmanje 16 osoba

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerTurska

Svet, najnovije vesti »

"Žalim što sam ga ikada poznavao" Epstajn poslao 75.000 dolara na račune povezane sa bivšim britanskim ambasadorom

"Žalim što sam ga ikada poznavao" Epstajn poslao 75.000 dolara na račune povezane sa bivšim britanskim ambasadorom

Blic pre 4 minuta
Ministar spoljnih poslova Irana: Uveren sam da se može postići dogovor sa SAD

Ministar spoljnih poslova Irana: Uveren sam da se može postići dogovor sa SAD

Danas pre 1 sat
Znak smirivanja u Sudanu: Posle tri godine sleteo putnički avion, dočekan s oduševljenjem

Znak smirivanja u Sudanu: Posle tri godine sleteo putnički avion, dočekan s oduševljenjem

Danas pre 24 minuta
Pakistan kaže da je u akciji ubio 145 terorista koje podržava Indija – najviše za nekoliko decenija

Pakistan kaže da je u akciji ubio 145 terorista koje podržava Indija – najviše za nekoliko decenija

Danas pre 24 minuta
U Mađarskoj se dešava nešto što je bilo nezamislivo do juče! Orban u potpunoj panici: Stigli rezultati novih anketa pred…

U Mađarskoj se dešava nešto što je bilo nezamislivo do juče! Orban u potpunoj panici: Stigli rezultati novih anketa pred istorijske izbore, na pomolu obrt

Blic pre 59 minuta