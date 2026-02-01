Novakova poruka za kraj: "Uvek i zauvek.."

Sportske.net pre 34 minuta  |  Sportske.net
Novakova poruka za kraj: "Uvek i zauvek.."

Najbolji teniser sveta svih vremena Srbin Novak Đoković danas je igrao svoje 11. finale Australijan opena.

Za razliku od prethodnih deset navrata kada se iz Melburna vraćao sa peharom u rukama, Đoković je u finalu ovogodišnjeg grend slema izgubio od 16 godina mlađeg Španca Karlosa Alkaraza sa 3:1 u setovima. Đoković se nakon još jednog neverovatnog turnira u najboljoj karijeri koju je neki teniser ikada imao oglasio na svom Instagramu i poslao poruku nakon svega što je doživeo u Melburnu. Novak je podelio svoju sliku kako na kolenima kleči uz senku Isusa koji stoji
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Zbog ovoga mu Srbi skidaju kapu: Velike reči Nadala o Đokoviću!

Zbog ovoga mu Srbi skidaju kapu: Velike reči Nadala o Đokoviću!

Hot sport pre 4 minuta
Đoković sada drži i rekord za najskuplji teniski suvenir

Đoković sada drži i rekord za najskuplji teniski suvenir

Radio 021 pre 10 minuta
Čim je Novak izgubio finale, Britanci ga stavili na tron: Godinama ga napadali, sad mu konačno sve priznali

Čim je Novak izgubio finale, Britanci ga stavili na tron: Godinama ga napadali, sad mu konačno sve priznali

Mondo pre 9 minuta
Đoković poslao poruku ljudima u Srbiji: Pravda i istina uvek pobede!

Đoković poslao poruku ljudima u Srbiji: Pravda i istina uvek pobede!

Medijska kutija pre 19 minuta
Pijanista: Sa Noletom u borbi za pravdu koja će da pobedi

Pijanista: Sa Noletom u borbi za pravdu koja će da pobedi

Vreme pre 49 minuta
Alkaras: Već mislim na Rolan Garos, nikom ništa ne dam!

Alkaras: Već mislim na Rolan Garos, nikom ništa ne dam!

Vesti online pre 1 sat
Alkaras se približava: Španski teniser sve bliži Novaku po broju grend slemova!

Alkaras se približava: Španski teniser sve bliži Novaku po broju grend slemova!

Hot sport pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburn

Intervju, najnovije vesti »

Zbog ovoga mu Srbi skidaju kapu: Velike reči Nadala o Đokoviću!

Zbog ovoga mu Srbi skidaju kapu: Velike reči Nadala o Đokoviću!

Hot sport pre 4 minuta
Đoković sada drži i rekord za najskuplji teniski suvenir

Đoković sada drži i rekord za najskuplji teniski suvenir

Radio 021 pre 10 minuta
Đoković poslao poruku ljudima u Srbiji: Pravda i istina uvek pobede!

Đoković poslao poruku ljudima u Srbiji: Pravda i istina uvek pobede!

Medijska kutija pre 19 minuta
Čim je Novak izgubio finale, Britanci ga stavili na tron: Godinama ga napadali, sad mu konačno sve priznali

Čim je Novak izgubio finale, Britanci ga stavili na tron: Godinama ga napadali, sad mu konačno sve priznali

Mondo pre 9 minuta
Pijanista: Sa Noletom u borbi za pravdu koja će da pobedi

Pijanista: Sa Noletom u borbi za pravdu koja će da pobedi

Vreme pre 49 minuta