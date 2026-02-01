Novakova poruka za kraj: "Uvek i zauvek.."

Najbolji teniser sveta svih vremena Srbin Novak Đoković danas je igrao svoje 11. finale Australijan opena.

Za razliku od prethodnih deset navrata kada se iz Melburna vraćao sa peharom u rukama, Đoković je u finalu ovogodišnjeg grend slema izgubio od 16 godina mlađeg Španca Karlosa Alkaraza sa 3:1 u setovima. Đoković se nakon još jednog neverovatnog turnira u najboljoj karijeri koju je neki teniser ikada imao oglasio na svom Instagramu i poslao poruku nakon svega što je doživeo u Melburnu. Novak je podelio svoju sliku kako na kolenima kleči uz senku Isusa koji stoji