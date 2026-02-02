Đilas (SSP): Srbija nazaduje na svim poljima, sve zemlje u okruženju nas prestigle

Beta pre 2 sata

 Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da Srbija nazaduje u svim oblastima i da su je tokom prethodnih godina prestigle zemlje iz okruženja koje su bile manje razvijene.

Đilas je u podkastu "Dežurni krivac" kazao da je besmislena i netačna izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da "Srbija ne napreduje pa ne može da nazaduje".

"Logično je da ako ne napreduje Srbija stoji u mestu ili nazaduje. Nažalost, nazaduje i zato su nas prestigle Crna Gora, Albanija, Moldavija.... Ne postoji oblast u kojoj smo zaista napredovali. Sve je laž", naveo je Đilas, a preneo SSP.

Po njegovim rečima, vlast je tokom godina donela niz štetnih odluka pa je tako Arapima prodato 17.000 hektara PKB za 104 miliona evra, a kasnije je od njih država otkupila 340 hektara za 170 miliona evra.

Đilas tvrdi da je i ugovor o koncesiji beogradskog aerodroma doneo građanima Srbije više štete nego koristi.

"Ugovor nikada nije objavljen, što je kriminal sam po sebi, a Vansi i režim se hvale porastom broja putnika u 2025. godini od 6,6 odsto. Jedino zaborave da kažu da je to najmanji rast u celom regionu. Tirana, koja je prestigla Beograd po broju putnika, porasla je 48 odsto, Budimpešta 33 odsto, Atina 20 odsto, Priština 12,7 odsto", naveo je lider SSP.

Po njegovim rečima, francuska kompanija loše upravlja aerodromom i ne održava ga.

"Zgrada prokišnjva, a parking košta 400 dinara sat, kao da se parkiramo na Hitrou, a ne u Surčinu", izjavio je Đilas.

(Beta, 02.02.2026)

