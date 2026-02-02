Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Sutra promenljivo i toplije

Beta pre 4 sati

U Srbiji će sutra jutro biti hladno uz slab mraz, dok će tokom dana biti toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.U toku dana iznad većeg dela zemlje biće promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplije vreme, a samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno vreme, odnosno ledeni dan.

Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata jak, uveče i olujni, jugoistočni.

Jutarnja temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna u većini mesta od četiri do 10 stepeni, a samo na istoku hladnije oko minus pet stepeni.

U Beogradu će ujutru biti hladno uz slab mraz, a tokom dana promenljivo i malo toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uveče postepeno naoblačenje, koje će kasnije tokom noći u pojedinim delovima grada usloviti slabu kišu.

Najniža temperatura od minus četiri do minus dva, a najviša dnevna oko šest stepeni.

Narednih dana će biti toplije. U sredu i četvrtak ujutru umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, a zatim u četvrtak tokom dana uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje. U košavskom području do četvrtka i vetrovito sa košavom koja će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

Biometeorološka prognoza za utorak, 3. februar:Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i pospanost su očekivani kao meteoropatske reakcije

