Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Sutra promenljivo i toplije

Beta pre 4 sati

U Srbiji će sutra jutro biti hladno uz slab mraz, dok će tokom dana biti toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.U toku dana iznad većeg dela zemlje biće promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplije vreme, a samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno vreme, odnosno ledeni dan.

Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata jak, uveče i olujni, jugoistočni.

Jutarnja temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna u većini mesta od četiri do 10 stepeni, a samo na istoku hladnije oko minus pet stepeni.

U Beogradu će ujutru biti hladno uz slab mraz, a tokom dana promenljivo i malo toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uveče postepeno naoblačenje, koje će kasnije tokom noći u pojedinim delovima grada usloviti slabu kišu.

Najniža temperatura od minus četiri do minus dva, a najviša dnevna oko šest stepeni. 

Narednih dana će biti toplije. U sredu i četvrtak ujutru umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, a zatim u četvrtak tokom dana uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje. U košavskom području do četvrtka i vetrovito sa košavom koja će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

Biometeorološka prognoza za utorak, 3. februar:Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i pospanost su očekivani kao meteoropatske reakcije

(Beta, 02.02.2026)

Povezane vesti »

Kraj mini-zahlađenja Čubrilo najavljuje promenljivo, ali toplije vreme Poznato i kada možemo da se nadamo prvom prolećnom…

Kraj mini-zahlađenja Čubrilo najavljuje promenljivo, ali toplije vreme Poznato i kada možemo da se nadamo prvom prolećnom danu, a evo da li smo se pozdravili sa snegom

Dnevnik pre 1 sat
Čubrilo otkrio kada će padati sneg u nizijama: Stižu prolećne temperature, pa nagli obrt

Čubrilo otkrio kada će padati sneg u nizijama: Stižu prolećne temperature, pa nagli obrt

Mondo pre 1 sat
U utorak ujutru mraz, tokom dana do pet stepeni

U utorak ujutru mraz, tokom dana do pet stepeni

Radio 021 pre 2 sata
Ovaj deo Srbije prvi na udaru: Očekuje se opasna vremenska nepogoda

Ovaj deo Srbije prvi na udaru: Očekuje se opasna vremenska nepogoda

Mondo pre 3 sata
Stiže veoma opasna pojava: Ovaj deo Srbije biće na udaru

Stiže veoma opasna pojava: Ovaj deo Srbije biće na udaru

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Sutra promenljivo i toplije

Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Sutra promenljivo i toplije

Serbian News Media pre 4 sati
Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Sutra promenljivo i toplije

Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Sutra promenljivo i toplije

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Planovi obnove kulturnih dobara u Novom Sadu: Tanurdžićeva palata, Gradska kuća, Almaški kraj, verski objekti

Planovi obnove kulturnih dobara u Novom Sadu: Tanurdžićeva palata, Gradska kuća, Almaški kraj, verski objekti

Radio 021 pre 42 minuta
Za devet novosadskih beba po 300 hiljada dinara za Dan grada

Za devet novosadskih beba po 300 hiljada dinara za Dan grada

NoviSad.com pre 1 sat
Zrenjaninska opozicija: Ministre Dačiću, zašto policija opstruiše istragu kriminala u Zrenjaninu? Zrenjaninska opozicija

Zrenjaninska opozicija: Ministre Dačiću, zašto policija opstruiše istragu kriminala u Zrenjaninu? Zrenjaninska opozicija

Volim Zrenjanin pre 47 minuta
Zamenica pravobranioca Opštine Inđija podnela neopozivu ostavku

Zamenica pravobranioca Opštine Inđija podnela neopozivu ostavku

In medija pre 1 sat
Prva sednica lokalnog parlamenta: Vansudsko poravnanje i kadrovske promene na dnevnom redu

Prva sednica lokalnog parlamenta: Vansudsko poravnanje i kadrovske promene na dnevnom redu

In medija pre 1 sat