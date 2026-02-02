Kad poruka vredi više od pobede: Pijanista i Novak Đoković

U subotu stiže poruka od Pijaniste: „Osvojili smo drugo mesto!“ „Svaka čast!“, odgovaram. „Hajde neku izjavu za Danas povodom plasmana – i sledeći put javi ranije za takmičenje“, dodajem.

On uzvraća da je sada najvažnije da navijamo za Noleta da pobedi, a da ćemo se izjavama baviti – otom-potom. Sutradan, na svom profilu na društvenim mrežama, Pijanista objavljuje insert sa konferencije za novinare Novaka Đokovića, posle meča sa Karlosom Alkarazom. Iznad snimka stoji poruka: „Obojica smo danas osvojili drugo mesto na svetu, ali poruka dana je samo jedna: ‘Pravda i istina uvek pobede. Neka istraju.’“ Bila je to aluzija na Đokovićevu izjavu pred