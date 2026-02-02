Lejdi Gaga, kraljica popa na Gremi nagradama: Dominacija bez premca u svim glavnim pop kategorijama

Danas pre 1 sat  |  Pero Jovović
Lejdi Gaga, kraljica popa na Gremi nagradama: Dominacija bez premca u svim glavnim pop kategorijama

Na sinoć održanoj 68. ceremoniji dodele Gremi nagrada, jedna od najupečatljivijih priča večeri bila je i Lejdi Gaga, koja je još jednom potvrdila svoju neosporivu dominaciju u pop muzici i na najprestižnijoj svetskoj muzičkoj sceni.

Lejdi Gaga je osvojila Gremi za Best Pop Vocal Album za svoj album „Mayhem“ i Best Dance Pop Recording za pesmu „Abracadabra“, nastavljajući impresivnu tradiciju uspeha na Gremijima i postavši prva umetnica u istoriji koja je kroz karijeru osvojila sve pop kategorije na ovoj ceremoniji. Lejdi Gaga sada ima ukupno 16 Gremi nagrada tokom svoje karijere, što je čini jednom od najnagrađivanijih izvođačica u istoriji pop muzike. Njena pobeda u kategoriji Best Pop Vocal
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dodeljeni Gremiji – album godine za Bed Banija, među najboljima Lejdi Gaga, Bili Ajliš, Kendrik Lamar

Dodeljeni Gremiji – album godine za Bed Banija, među najboljima Lejdi Gaga, Bili Ajliš, Kendrik Lamar

RTS pre 1 sat
Kemp i glamur na dodeli Gremi nagrada

Kemp i glamur na dodeli Gremi nagrada

Buro pre 1 sat
Kendrik Lamar napravio pometnju na dodeli Gremija 2026: Reper nikad bliži da sruši istorijski rekord

Kendrik Lamar napravio pometnju na dodeli Gremija 2026: Reper nikad bliži da sruši istorijski rekord

Kurir pre 47 minuta
"Izgledaš kao pečeno pile", Hajdi Klum u lateks haljini pokazala svaki milimetar izvajane figure, a na mrežama je razapeli

"Izgledaš kao pečeno pile", Hajdi Klum u lateks haljini pokazala svaki milimetar izvajane figure, a na mrežama je razapeli

Kurir pre 1 sat
Uručene Gremi nagrade, album godine "Debi Tirar Mas fotos" Bed Banija

Uručene Gremi nagrade, album godine "Debi Tirar Mas fotos" Bed Banija

RTV pre 2 sata
Bed Bani osvojio Gremi za album godine, „Wildflower“ Bili Ajliš za pesmu, ICE „na tapetu“

Bed Bani osvojio Gremi za album godine, „Wildflower“ Bili Ajliš za pesmu, ICE „na tapetu“

Nedeljnik pre 2 sata
Trijumf Bad Bunny-ja i Kendrika Lamara na dodeli Gremi nagrada: Svi nagrađeni izvođači i umetnici

Trijumf Bad Bunny-ja i Kendrika Lamara na dodeli Gremi nagrada: Svi nagrađeni izvođači i umetnici

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

Objavljene 24 kompozicije i spotovi za PZE 2026. na Jutjub kanalu RTS-a i ostalim muzičkim platformama

Objavljene 24 kompozicije i spotovi za PZE 2026. na Jutjub kanalu RTS-a i ostalim muzičkim platformama

RTS pre 17 minuta
Ministarka Mesarović vređala Gorana Markovića, Asocijacija filmskih reditelja osudila napad

Ministarka Mesarović vređala Gorana Markovića, Asocijacija filmskih reditelja osudila napad

N1 Info pre 27 minuta
Objavljen prvi trejler za „Đavo nosi Pradu 2“, u bioskopima od 30. aprila

Objavljen prvi trejler za „Đavo nosi Pradu 2“, u bioskopima od 30. aprila

Nedeljnik pre 7 minuta
Prekinut koncert tokom prve pesme: Pevač benda "The Exploited" se srušio na bini, pre nekoliko dana svirali u Beogradu

Prekinut koncert tokom prve pesme: Pevač benda "The Exploited" se srušio na bini, pre nekoliko dana svirali u Beogradu

Blic pre 7 minuta
PZE 2026: Sve pesme i spotovi su ovde – pogledajte ko se takmiči!

PZE 2026: Sve pesme i spotovi su ovde – pogledajte ko se takmiči!

Dnevnik pre 6 minuta