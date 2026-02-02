Lejdi Gaga, kraljica popa na Gremi nagradama: Dominacija bez premca u svim glavnim pop kategorijama

Na sinoć održanoj 68. ceremoniji dodele Gremi nagrada, jedna od najupečatljivijih priča večeri bila je i Lejdi Gaga, koja je još jednom potvrdila svoju neosporivu dominaciju u pop muzici i na najprestižnijoj svetskoj muzičkoj sceni.

Lejdi Gaga je osvojila Gremi za Best Pop Vocal Album za svoj album „Mayhem“ i Best Dance Pop Recording za pesmu „Abracadabra“, nastavljajući impresivnu tradiciju uspeha na Gremijima i postavši prva umetnica u istoriji koja je kroz karijeru osvojila sve pop kategorije na ovoj ceremoniji. Lejdi Gaga sada ima ukupno 16 Gremi nagrada tokom svoje karijere, što je čini jednom od najnagrađivanijih izvođačica u istoriji pop muzike. Njena pobeda u kategoriji Best Pop Vocal