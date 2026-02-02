Stamenković odgovara Vujiću: VST u svemu postupio prema odluci Ustavnog suda

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković saopštio je danas da je VST u svemu postupio prema odluci Ustavnog suda kojom je usvojio žalbe šest žalilaca u vezi sa postupkom izbora članova VST, kojom je poništio prethodno doneta rešenja o odbijanju njihovih prigovora.

Stamenković je saopštenjem reagovao na izjave ministra pravde Nenada Vujića i predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova u vezi sa njegovim postupanjem kao predsednika VST. Kako je naveo, VST je po prijemu odluke Ustavnog suda i posle otklanjanja zakonskih nedorečenosti, doneo odluku da su prigovori usvojeni zbog proteka roka od 48 sati za odlučivanje, te tu odluku, zajedno sa odlukom Ustavnog suda, dostavio Izbornoj komisiji VST na dalje postupanje. Nakon prijema