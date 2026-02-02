U Pančevu održan protest zbog usvajanja pravosudnih zakona

Ispred zgrade suda u Pančevu danas je održan protest neformalne grupe advokata, sudija, zaposlenih u pravosuđu i građana zbog nedavnog usvajanja seta pravosudnih zakona.

Advokat Srđan Miković rekao je za portal 013info da su netačni navodi o usklađenosti predloženih zakona sa propisima Evropske unije. Pored toga. kako je napomenuo, činjenica je da je ponovo uveden sistem vršioca funkcije. „Na čelu sudova i tužilaštva opet mogu da budu ljudi koji će biti vršioci funkcija dok odgovaraju onima koji odlučuju“, smatra Miković. Prema njegovim rečima, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal treba da bude sačinjeno od najsposobnijih