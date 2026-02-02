Zagreb dočekao bronzane rukometaše na Trgu bana Jelačića: nastupili Marko Perković Tompson i Zaprešić Boys

Na centralnom zagrebačkom Trgu bana Jelačića održan je doček hrvatskih rukometaša povodom osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.

U sklopu centralne manifestacije nastupili su Zaprešić Boys, Hrvatske ruže, ali i proustaški muzičar zbog čijeg je nastupa prethodno došlo do neslaganja gradske vlasti i hrvatske vlade- Marko Perković Tompson. Program dočeka hrvatskih reprezentativaca bio je dogovoren do najsitnijih detalja i bez ikakvih problema, izjavio je gradonačelnik Zagreba, a onda se nakon osvajanja bronzane medalje pojavila muzička želja, koju gradska vlast nije mogla da ispuni-nastup