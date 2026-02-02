Postepeno toplije vreme, ali sa kišom i jakom košavom: prognoza za početak februara

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, dok će u košavskom području, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju, vetar povremeno biti jak.

Jutarnje temperature kretaće se od -5 do 0 stepeni, dok će dnevne biti između 0 i 3 stepena, a na istoku i niže. U većim gradovima danas će dominirati oblačno i hladno vreme, uz razvedravanje tokom popodneva. Najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati od 1 do 3 stepena, dok će jutarnji mrazevi biti slabi do umereni. Na jugu i jugozapadu zemlje zadržaće se hladnije vreme, ponegde uz provejavanje slabog snega, dok se u Vojvodini očekuje postepeno smanjenje