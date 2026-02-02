Slobodan Univerzitet: Dvostruki aršini Senata Univerziteta u Novom Sadu

Slobodan univerzitet je u svom saopštenju upozorio da je Senat Univerziteta u Novom Sadu, na sednici održanoj 29. januara, još jednom pokazao da odluke većine u ovom telu nisu utemeljene na univerzitetskim pravilima, već na proizvoljnom tumačenju i neakademskim kriterijumima.

Samo dve nedelje nakon što je odbijen prigovor prof. dr Jelene Kleut, zbog čega je ostala bez posla, Senat je dodelio zvanje redovnih profesorki dvema kandidatkinjama sa Filozofskog fakulteta, iako one nisu ispunile iste uslove koji su važili za profesorku Kleut. Na taj način, potvrđeno je da verifikacija monografije kategorije M42 od strane Ministarstva nauke nije bila neophodna za izbor u zvanje. Većina u Senatu je odbila i predlog pojedinih članova da se o