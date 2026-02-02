PU Leskovac: Prošle nedelje šest saobraćajnih nezgoda, povređeno pet osoba

Tokom prethodne nedelje na putevima na području Policijske uprave Leskovac dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, od kojih su tri sa povređenim licima.

Nije bilo poginulih lica, dok su 5 lica zadobila telesne povrede. Pripadnici uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, tokom prethodne nedelje otkrili su čak 6 prekršaja nasilničke vožnje. Pet vozača isključeno je iz saobraćaja zbog ekstremnog prekoračenja brzine, među njima i državljanin Bosne i Hercegovine koji se na autoputu Beograd – Šid kod Pećinaca kretao brzinom većom od 252 km/čas. Takođe, jedan vozač sankcionisan je zbog