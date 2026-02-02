Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike! Predsednik Vučić prisustvovao istorijskom događaju: Beograd kao centar veštačke inteligencije u Evropi!

Kurir pre 12 minuta
Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike! Predsednik Vučić prisustvovao istorijskom događaju: Beograd kao centar…
Kompanije Minth i AgiBot predstavile su u Kineskom kulturnom centru u Beogradu humanoidne robote opremljene veštačkom inteligencijom i zajedničku viziju razvoja, u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, uz plan da Srbija postane prva zemlja u Evropi u kojoj će se pametni roboti proizvoditi i biti polazna tačka za širenje ka evropskim tržištima. Pametni roboti do sada se nisu proizvodili u Evropi, već isključivo u Kini i Sjedinjenim Američkim
