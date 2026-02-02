Srbija se oglasila o Tompsonovim pesmama na dočeku rukometaša u Zagrebu: "Okupljanja ne treba da budu poligon za mržnju"

Mondo pre 8 minuta  |  Aleksandar Blagić
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije osudilo je veličanje ustaških poruka i simbola na dočeku hrvatskih rukometaša u Zagrebu nakon osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.

Verbalni sukob imali su predsednik Hrvatske Zoran Milanović i Andrej Plenković, premijer Hrvatske oko dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu gde su večeras dočekani rukometaši uz pesme Tompsona "Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izražava ozbiljnu zabrinutost povodom novih i sve učestalijih pojava isticanja simbola i poruka povezanih sa ideologijom iz perioda Drugog svetskog rata koja je prouzrokovala masovna stradanja srpskog, romskog i
