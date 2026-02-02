"Nisu reforma, već napad": U Novom Sadu protest pravosuđa protiv "Mrdićevih zakona"

N1 Info pre 6 sati  |  N1 Beograd Danas
"Nisu reforma, već napad": U Novom Sadu protest pravosuđa protiv "Mrdićevih zakona"

Novosadski tužioci, sudije i advokati protestuju danas ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu zbog usvajanja "Mrdićevih zakona“.

Protest je počeo od 11 časova. Okupljenima ispred suda pridlužio se i deo zaposlenih sudija i tužilaca iz novosadskih sudova koji su u 11 časova izašli iz zgrade. Na skup su pozvali i studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu. U pitanju su izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o javnom
