Sremska Mitrovica: Počinje prijava penzionera za pakete solidarne pomoći: Rok do 25. februara

Republički fond za Republički fond za penzijsko-invalidsko osiguranje saopštio je da od danas počinje prijava korisnika penzija za dodelu paketa solidarne pomoći, koja se realizuje preko Savez penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženje penzionera Srbije Nezavisnost (UPS Nezavisnost).

Kako je navedeno, prijave se podnose zaključno sa 25. februarom, dok će preliminarne rang-liste biti objavljene 26. februara na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija. Osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći jeste visina penzije. Pravo na pomoć imaju penzioneri čija penzija ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što trenutno iznosi 34.201,32 dinara. Prilikom podnošenja prijave, penzioneri su dužni da prilože poslednji