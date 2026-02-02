Kataš pred Partizan: Nema lakih utakmica u Evroligi, očekujem veliku podršku navijača

Trener košarkaša Makabija iz Tel Aviva Oded Kataš izjavio je pred utakmicu 26. kola Evrolige da nema lakih mečeva i dodao da očekuje veliku podršku navijača protiv Partizana.

Košarkaši Makabija dočekaće sutra od 20.05 časova Partizan u Tel Avivu. "Nemamo mnogo vremena za oporavak. Nadam se da ćemo imati veliku podršku publike, to nam je potrebno. Nema lakih utakmica u Evroligi. Nema sumnje da nam je povratak u Izrael dobro došao. Bilo bi pomalo preterano govoriti o šansama za plej-in, moramo razmišljati utakmicu po utakmicu", rekao Kataš, a prenosi sajt kluba. Košarkaš Makabija Džejlen Hord naveo je njegova ekipa može uz podršku