RTS pre 5 sati
Ponovo odloženo suđenje novosadskim aktivistima

Suđenje novosadskim aktivistima Pokreta slobodnih građana i grupe STAV pred Višem sudom u Novom Sadu kojima se sudi za pripremu dela protiv ustavnog poretka, ponovo je odloženo, ovoga puta zbog bolesti tužioca, za 5. maj.

U ovom predmetu ukupno je obuhvaćeno 12 aktivista PSG-a i grupe STAV – šestoro se nalazi u Srbiji, dok se ostali vode kao nedostupni i protiv njih se postupak vodi u odsustvu. Odbrana je zatražila da se stavi van snage rešenje o pritvoru, kao i poternica za aktivistima koji su od marta prošle godine van zemlje, a predlog će biti dostavljen po hitnom postupku vanpretresnom veću da odluči o tome. Odloženo i ročište u postupku protiv Jaćimovića Pred Osnovnim sudom u
Nataša Kandić: Studenti najznačajniji politički faktor ali su opterećeni narativima koje su zatekli (VIDEO)

Suđenje aktivistima i studentima u Novom Sadu, protest podrške ispred suda

Suđenje novosadskim studentima i aktivistima odloženo zbog bolesti tužioca

Suđenje aktivistima ponovo odloženo: Svi čekaju 5. maj (FOTO, VIDEO)

Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, bolest tužioca produžila agoniju

Odložen glavni pretres u slučaju protiv novosadskih studenata i aktivista, građani se okupili ispred zgrade suda

Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, traži se ukidanje poternice

