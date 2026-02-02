U Srbiji oblačno i hladno, očekuje se sneg na severu i istoku zemlje

BEOGRAD - U Srbiji će ujutro i prepodne biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na severu i istoku zemlje, saopštio je RHMZ.

Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva. Oblačnost će se najduže zadržati na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlje biti oblačno i tokom naredne noći. U kosavskom području će duvati slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni