Suđenje novosadskim studentima i aktivistima odloženo zbog bolesti tužioca

Serbian News Media pre 11 sati
Suđenje novosadskim studentima i aktivistima odloženo zbog bolesti tužioca

Glavni pretres na suđenju protiv 12 studenata i aktivista, koji su optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka, odložen je za 5. maj zbog bolesti tužioca Slobodana Josimovića.

Odbrana je tražila da se ukine poternica i potraga za šestoro studenata i aktivista kojima se sudi u odsustvu, javio je reporter agencije Beta. Branioci su rekli da je suđenje u odsustvu diskriminacija i zahetvali da im se omogući da se vrate u Srbiju. Građani su jutros ispred zgrade suda nosili transparente „Integritet ili podaništvo“, „Sudite po zakonu i pravdi“ i pravili buku pružajući na taj način podršku okrivljenim aktivistima. Pre nekoliko dana, Više javno
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Suđenje aktivistima ponovo odloženo: Svi čekaju 5. maj (FOTO, VIDEO)

Suđenje aktivistima ponovo odloženo: Svi čekaju 5. maj (FOTO, VIDEO)

Moj Novi Sad pre 4 sati
Nataša Kandić: Studenti najznačajniji politički faktor ali su opterećeni narativima koje su zatekli (VIDEO)

Nataša Kandić: Studenti najznačajniji politički faktor ali su opterećeni narativima koje su zatekli (VIDEO)

Insajder pre 5 sati
Suđenje aktivistima i studentima u Novom Sadu, protest podrške ispred suda

Suđenje aktivistima i studentima u Novom Sadu, protest podrške ispred suda

Moj Novi Sad pre 6 sati
Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, bolest tužioca produžila agoniju

Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, bolest tužioca produžila agoniju

Luftika pre 11 sati
Ponovo odloženo suđenje novosadskim aktivistima

Ponovo odloženo suđenje novosadskim aktivistima

RTS pre 10 sati
Odložen glavni pretres u slučaju protiv novosadskih studenata i aktivista, građani se okupili ispred zgrade suda

Odložen glavni pretres u slučaju protiv novosadskih studenata i aktivista, građani se okupili ispred zgrade suda

Insajder pre 12 sati
Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, traži se ukidanje poternice

Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, traži se ukidanje poternice

Radio 021 pre 12 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Rakić Vodinelić o situaciji u pravosuđu: Ima naznaka da se iz autokratije prelazi u diktaturu

Rakić Vodinelić o situaciji u pravosuđu: Ima naznaka da se iz autokratije prelazi u diktaturu

Danas pre 0 minuta
Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nakon dočeka uz Tompsona u Zagrebu: "Sve učestalije isticanje simbola iz…

Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nakon dočeka uz Tompsona u Zagrebu: "Sve učestalije isticanje simbola iz Drugog svetskog rata u Hrvatskoj"

Blic pre 5 minuta
Klanšček: Izbor direktora RTS nije bio na dnevnom redu današnje sednice

Klanšček: Izbor direktora RTS nije bio na dnevnom redu današnje sednice

Danas pre 55 minuta
Predsednik sindikata sudske vlasti: Sazreo trenutak za najradikalniji mogući otpor pravosuđa ovome što mu preti

Predsednik sindikata sudske vlasti: Sazreo trenutak za najradikalniji mogući otpor pravosuđa ovome što mu preti

Danas pre 35 minuta
Tajna Đavolje školjke kod Priboja: Ko tamo kroči, vraća se izbezumljen, bez sećanja, sluđen ili pod uticajem "nečistih sila"…

Tajna Đavolje školjke kod Priboja: Ko tamo kroči, vraća se izbezumljen, bez sećanja, sluđen ili pod uticajem "nečistih sila"

Blic pre 1 sat