Suđenje novosadskim studentima i aktivistima odloženo zbog bolesti tužioca

Glavni pretres na suđenju protiv 12 studenata i aktivista, koji su optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka, odložen je za 5. maj zbog bolesti tužioca Slobodana Josimovića.

Odbrana je tražila da se ukine poternica i potraga za šestoro studenata i aktivista kojima se sudi u odsustvu, javio je reporter agencije Beta. Branioci su rekli da je suđenje u odsustvu diskriminacija i zahetvali da im se omogući da se vrate u Srbiju. Građani su jutros ispred zgrade suda nosili transparente „Integritet ili podaništvo“, „Sudite po zakonu i pravdi“ i pravili buku pružajući na taj način podršku okrivljenim aktivistima. Pre nekoliko dana, Više javno