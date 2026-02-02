A u svakoj bolnici, a u svakoj sobi, samo njegovi TV kanali

Na drugoj strani, otpor ne samo da ne jenjava nego i raste

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” dopisuju se svakog ponedeljka na Velikim pričama. Prijatelju dragi , Hvala ti na rečima ohrabrenja. Znam da je Hjuston iz ambulantnih kola režirao svoj poslednji film „Mrtvi“ (tako je kod nas preveden), koji je zaista očaravajući, suptilan, pun radosti, elegije i sentimenta prema Irskoj, iz koje Džon vuče korene. Takođe mi je poznato da je