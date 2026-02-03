Meksi bolji od Kavaja - Memfis napokon slavio - Šengun imao svoje veče VIDEO

Košarkaši Los Anđeles Klipersa poraženi su od Filadelfije kao domaćini sa 128:113.

I na ovom meču u sastavu Tajrona Lua nije bilo Džejmsa Hardena, koji je utakmicu propustio iz lični razloga, a trener Klipersa je posle meča istakao da je Harden bio u Finiksu. U njegovom izostanku rezervista na predstojećem Ol star meču, Kavaj Lenard je bio najefikasniji sa 29 poena. Džordan Miler je imao 21 poen, dok je Sanders postigao 17 poena. Kod pobedničke ekipe Tajriz Meksi nije se štedeo, pa je ubacio 29 poena uz sedam pogođenih trojki. Samo tri manje je