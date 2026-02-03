Usvojena žalba Srpske liste na odluku CIK; Naloženo da se objave rezultati izbora

Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini usvojio je žalbu Srpske liste (SL) na odluku centralne izborne komisije (CIK) da ne odobri objavljivanje konačnih rezultata izbora za tu stranku i njene kandidate.

Sud je naložio CIK-u da objavi konačne rezultate za SL na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija održanim 28. decembra. Izborni panel za žalbe i predstavke je na današnjoj sednici utvrdio da je odbijanje CIK-a da objavi rezultate za Srpsku listu bilo neopravdano i suprotno važećim zakonskim odredbama i ukazao da konačan rezultat treba da obuhvati sve izborne subjekte bez izuzetka, navedeno je u odluci koja je objavljena na sajtu izbornog panela.