Racija u kancelarijama Iksa u Parizu: Sumnja se i na dečiju pornografiju

BBC News pre 2 minuta | Liv Mekmehon - BBC tehnologija

Getty Images

Tužilaštvo u francuskoj prestonici Parizu vrši pretres prostorija američke kompanije Iks u vlasništvu milijardera Ilona Maska zbog sumnje da je firma nezakonito prikupljala podatke i bila umešana u posedovanje materijala koji se smatraju dečijom pornografijom.

Istraga je pokrenuta u januaru 2025. na osnovu predloženog sadržaja koji je Iksov algoritam nudio, a kasnije je proširena i na ispitivanje Groka, četbota ove firme, kažu iz tužilaštva.

Mask i Linda Jakarino, bivša izvršna direktorka Iksa, pozvani su na saslušanje zakazano za april, dodaju u saopštenju.

Iz kompanije nisu komentarisali navode tužilaštva, ali su ranije istragu opisali kao napad na slobodu govora.

BBC je zatražio komentar od kompanije Iks, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao.

U julu 2025, iz Iksa su proširivanje istrage nazvali „politički motivisanim" i negirali su da su manipulisali sopstvenim algoritmom.

Iz tužilaštva tvrde da istražuju moguće kršenje više zakona.

Među navodnim delima je umešanost u posedovanje ili organizovano širenje pornografskih fotografija dece, kršenje ljudskih prava stvaranjem lažnih seksualnih sadržaja i organizovanje zbog nedozvoljenog prikupljanja podataka.

Iz kancelarije tužioca su najavili i da će prestati da koriste Iks i da će komunicirati putem Linkdina i Instagrama.

Nova istraga i u Velikoj Britaniji

Iks se našao na udaru i u Velikoj Britaniji, jer su tamošnje vlasti saopštile da „hitno" nastavljaju istragu o lažnim fotografijama koje je navodno napravio četbot Grok i koje su se delile na platformi Iks.

One su uglavnom nastajale na osnovu stvarnih fotografija žena bez njihovog pristanka, zbog čega su kompaniju u januaru kritikovale žrtve, aktivisti za bezbednost na internetu i političari.

Kompanija je intervenisala i sprečila dalju primenu te prakse kada je britansko regulatorno telo za komunikacione servise (Ofkom) pokrenulo istragu.

Iz Ofkoma su u utorak saopštili da je nastavak istage „hitna stvar".

Trenutno nisu u mogućnosti da istraže nastanak spornih fotografija uz pomoć Groka, jer im nadležnosti nisu dovoljno velike da bi istraživali rad četbotova, dodali su.

Ali, Informaciona komisija (ICO), još jedan britanski regulator, najavio je da će pokrenuti sopstvenu istragu u saradnji sa Ofkomom kako bi ispitali obradu ličnih podataka koje je koristio Grok.

„Navodi o Groku dovode do vrlo problematičnih potanja o tome kako se lični podaci koriste za pravljenje intimnih ili seksualnih fotografija bez znanja ili pristanka, kao i o tome da li smo dovoljno uradili da do toga ne dođe", kaže Vilijam Malkolm, izvršni direktor komisije za inovacije i regulatorne rizike.

Krajem januara, Evropska komisija je objavila da je pokrenula istragu protiv kompanije xAI iz istog razloga.

Najavili su i da će biti u kontaktu sa Francuskom povodom racije prostorija Iksa u Parizu.

'Ovo nije slobodna zemlja'

Pavel Durov, osnivač ruske aplikacije Telegram, kritikovao je u utorak potez francuskih vlasti.

Optužio je Francusku da je „jedina zemlja na svetu koja pokreće krivične sporove protiv svih društvenih mreža koje ljudima nude neki stepen slobode".

„Nemojte da vas prevare: ovo nije slobodna zemlja", dodao je u objavi na Iksu.

Durov je u avgustu 2024. uhapšen u Francuskoj zbog propusta u moderiranju sadržaja na njegovoj platformi, a tužilaštvo u Parizu smatralo je da je na taj način propuštena prilika da se suzbiju krivična dela.

Prošlog marta dozvoljeno mu je da napusti zemlju pošto je njegova aplikacija unela promene u način rada.

Jedna od njih je obaveza da podeli korisničke podatke sa vlastima zemalja, ukoliko one to formalno zatraže.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.03.2026)