Vremenska prognoza za sredu, 4. februar: Sutra oblačno, vetrovito i toplije

U Srbiji će sutra biti umereno oblačno, vetrovito i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura biće od nula do pet, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni.

U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko minus šest, najviša dnevna oko minus jedan.U Beogradu će ujutru biti oblačno sa slabom kišom. Tokom dana umereno oblačno, vetrovito i malo toplije, uz umeren i jak jugoistočni vetar. Slaba, kratkotrajna kiša ponovo se očekuje krajem dana. Jutarnja temperatura biće od dva do četiri, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

Narednih dana će biti toplije.

U četvrtak promenljivo i vetrovito, u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar. Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predelima zemlje, kao i u Sremu i Bačkoj. U petak u drugom delu dana novo naoblačenje sa kišom sa jugozapada uz postepeno slabljenje košave.

U subotu oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, a vetar će biti u skretanju na severozapadi. U nedelju suvo, a početkom sledeće sedmice ponovo se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom ali i ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

Biometeorološka prognoza za sreda, 4. februar:

Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima, kao i asmatičarima . Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. 

