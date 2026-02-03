Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Politikolog Đorđe Vukadinović ocenio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić planira da bude premijer u budućnosti i da njegove ranije najave o povlačenju iz politike nisu bile iskrene.

On je za novine Nova kazao da Vučić ima ambiciju da "doživotno vlada" te da ne namerava da se odrekne apsolutne vlasti.

Vukadinović je naveo da najava predstavljanja programa "Srbija 2035" jasno ukazuje na to da Vučić planira da zauzme novu funkciju.

"Potpuno je nevažno kako se njegova funkcija zove, on može da bude i portir u Vladi, ali će palica biti kod njega", kazao je polikolog.

Vučić je najavio da će, "nakon što prođu godišnjice", u martu na političkom mitingu u Beogradu biti predstavljen program razvoja Srbije do 2035. godine.

Kazao je da će taj skup biti održan 20, 21. ili 22. marta, ispred Doma narodne skupštine ili na Trgu republike.