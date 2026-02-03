Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Beta pre 56 minuta

 Politikolog Đorđe Vukadinović ocenio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić planira da bude premijer u budućnosti i da njegove ranije najave o povlačenju iz politike nisu bile iskrene.

On je za novine Nova kazao da Vučić ima ambiciju da "doživotno vlada" te da ne namerava da se odrekne apsolutne vlasti.

Vukadinović je naveo da najava predstavljanja programa "Srbija 2035" jasno ukazuje na to da Vučić planira da zauzme novu funkciju.

"Potpuno je nevažno kako se njegova funkcija zove, on može da bude i portir u Vladi, ali će palica biti kod njega", kazao je polikolog.

Vučić je najavio da će, "nakon što prođu godišnjice", u martu na političkom mitingu u Beogradu biti predstavljen program razvoja Srbije do 2035. godine.

Kazao je da će taj skup biti održan 20, 21. ili 22. marta, ispred Doma narodne skupštine ili na Trgu republike.

(Beta, 03.02.2026)

Povezane vesti »

Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

N1 Info pre 1 sat
Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Serbian News Media pre 55 minuta
Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Nedeljnik pre 1 sat
Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Glas Zaječara pre 41 minuta
Vukadinović: Jasno je da Vučić planira sebe za premijera, ima ambiciju da doživotno vlada

Vukadinović: Jasno je da Vučić planira sebe za premijera, ima ambiciju da doživotno vlada

Vranje news pre 1 sat
Politikolog Vukadinović: Vučićev plan "Srbija 2035" jasno pokazuje da hoće doživotno da vlada

Politikolog Vukadinović: Vučićev plan "Srbija 2035" jasno pokazuje da hoće doživotno da vlada

Radio 021 pre 1 sat
Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Vukadinović: Jasno je da Vučić planira da bude premijer i da ima ambiciju da doživotno vlada

Radio sto plus pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeĐorđe Vukadinović

Politika, najnovije vesti »

Miloš Jovanović: Vlast ćuti i zaklanja se iza "fasadnog patriotizma" dok Kurti Srbe sa Kosova i Metohije pretvara u strance

Miloš Jovanović: Vlast ćuti i zaklanja se iza "fasadnog patriotizma" dok Kurti Srbe sa Kosova i Metohije pretvara u strance

Insajder pre 16 minuta
SSP: Građani Ćuprije bez vode, ali su dobili kalendare sa Vučićevim likom

SSP: Građani Ćuprije bez vode, ali su dobili kalendare sa Vučićevim likom

N1 Info pre 31 minuta
Ambasada SAD: Odluka CIK-a o neobjavljivanju rezultata za Srpsku listu protivna pravu građana

Ambasada SAD: Odluka CIK-a o neobjavljivanju rezultata za Srpsku listu protivna pravu građana

N1 Info pre 6 minuta
Sud odbacio zahtev za pritvor zbog manipulacije glasovima u Kosovskoj Mitrovici

Sud odbacio zahtev za pritvor zbog manipulacije glasovima u Kosovskoj Mitrovici

Insajder pre 10 minuta
U Kosovskoj Mitrovici 21 osumnjičeni za manipulaciju glasovima pušten da se brani sa slobode

U Kosovskoj Mitrovici 21 osumnjičeni za manipulaciju glasovima pušten da se brani sa slobode

RTV pre 26 minuta